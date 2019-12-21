МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings вслед за Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины до выборочного дефолта (SD), говорится в релизе агентства.

В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Аргентины в иностранной валюте до уровня "ограниченный дефолт" (RD) с "СС". Долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной валюте по Fitch подтверждены на уровне "СС" и "С" соответственно.

Правительство Аргентины в четверг отложило платежи по казначейским векселям в долларах из-за невозможности выполнить свои обязательства до 31 августа 2020 года.