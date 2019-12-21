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МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings вслед за Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины до выборочного дефолта (SD), говорится в релизе агентства.

В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Аргентины в иностранной валюте до уровня "ограниченный дефолт" (RD) с "СС". Долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной валюте по Fitch подтверждены на уровне "СС" и "С" соответственно.

Правительство Аргентины в четверг отложило платежи по казначейским векселям в долларах из-за невозможности выполнить свои обязательства до 31 августа 2020 года.

Международные рейтинговые агентства уже не впервые за последние месяцы пересматривают суверенный рейтинг Аргентины. Например, после президентских праймериз 11 августа, которые показали успех левых сил. Тогда на фоне обвала песо и бирж Fitch, S&P и Moody's оценили состояние страны как преддефолтное, поставив под сомнение возможность Аргентины и лидирующего кандидата в президенты Альберто Фернандеса справиться с волатильностью рынка.

Вступив в должность, Фернандес уже с позиции президента заявил, что стране будет тяжело справиться с выплатой долгов, хотя она и не отказывается от обязательств. Подтверждением этого стал дефолт, который Аргентина допустила по казначейским векселям в долларах — платежи по ним отложены до 31 августа 2020 года.

Параллельно власти Аргентины ведут диалог с МВФ о пересмотре сроков погашения долга.

Аргентина за почти 200 лет своей истории объявляла дефолт уже восемь раз.