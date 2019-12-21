Укладчик "Северного потока 2" Allseas приостановила работу из-за угрозы санкций США
МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток 2", приостановила работу над проектом из-за угрозы санкций США, сообщается в пресс-релизе компании.
Президент США Дональд Трамп в ближайшие минуты подпишет, как ожидается, оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока-2".
Allseas сообщила, что ожидает от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
https://1prime.ru/state_regulation/20191221/830721280.html