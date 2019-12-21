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МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток-2", приостановила работу над проектом из-за угрозы санкций США, сообщается в пресс-релизе компании.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие минуты подпишет, как ожидается, оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока 2".

"В преддверии принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) Allseas приостановил свою работу на трубопроводе "Северный поток 2", — говорится в заявлении компании.

Allseas сообщила, что ожидает от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Ранее сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон предупредили о риске "сокрушительных и фатальных" санкций против Allseas. Авторы отмечают, что в случае введения санкций может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее американскую штаб-квартиру в Хьюстоне, компания будет "отрезана" от рынка США, любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены (то есть фактически расчет в долларах), а руководителям компании запретят въезд в США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.