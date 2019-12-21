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ВАШИНГТОН, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу оборонный бюджет на 2020 год, куда включены средства на "противодействие России", санкции против "Северного потока 2" и военная помощь Украине.

Прямую трансляцию церемонии подписания вел телеканал Fox News.

Всего на нужды Пентагона выделено 738 миллиардов долларов (в 2019 году бюджет был на 716 миллиардов). Однако документ традиционно стал не только способом выделения средств, но и инструментом оформления политических решений.

Бюджет также предполагает выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине и создание Космических войск.

СЕВЕРНЫЙ И ТУРЕЦКИЙ ПОТОКИ

В бюджете содержится пункт о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" на глубине более 30 метров. Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них".

Также санкции будут введены в отношении тех "иностранных лиц", которые продавали или сдавали в аренду такие суда для таких проектов.

Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести такие санкции, профильным комитетам конгресса.

Как ранее предупреждал сенатор-республиканец Рэнд Пол, эти санкции ударят по швейцарской компании Allseas, которая занимается почти всей укладкой морского участка газопровода, а также итальянской Saipem. Кроме того, под санкции попадут представители и компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

ПРИЗРАК ДРСМД

Проект бюджета предполагает, что в течение 120 дней после его подписания министр обороны США вместе с главами госдепартамента и национальной разведки должны представить в профильные комитеты конгресса свое заключение по ситуации в сфере контроля над ядерными вооружениями.

Часть из них затрагивает последствия выхода США их Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Так, в конгресс должна поступить оценка угроз США и союзникам в случае неограниченного размещения таких ракет Россией, а также заключение о том, какие технологии и программы нужны США для противодействия этому.

При этом документ запрещает Пентагону развертывание и производство новых РСМД наземного базирования, требуя провести анализ альтернативных вариантов. Однако он не ограничивает разработку таких ракет, которые военные уже ведут.

При этом в документе — несмотря на то что США уже сами вышли из договора РСМД — признается, что оценке подлежит "то, какое влияние выход России из договора РСМД и истечение срока договора СНВ-3 могут оказать на стратегическую стабильность между Соединёнными Штатами и Россией".

СНВ-3 В ИНТЕРЕСАХ США

Часть положений относится к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), с позицией о продлении которого в феврале 2021 года Вашингтон пока не определился.

"Конгресс считает, что юридически обязывающие, проверяемые ограничения российских стратегических ядерных сил соответствуют интересам национальной безопасности США", — сказано в документе.

В случае намерения администрации выйти из договора она обязана за 120 дней до уведомления об этом России проинформировать конгресс о том, "какие экстраординарные события, угрожающие высшим интересам Соединённых Штатов" обусловили такое решение.

Отдельным пунктом, который американские парламентарии требуют им объяснить, является "готовность России продлить договор" — несмотря на многократные заявления Москвы об этом. Подобную оценку через 180 дней после вступления бюджета в силу должен представить глава национальной разведки США. Он же должен рассказать о переговорных позициях России и о том, каких уступок она может требовать у США.

В случае непродления договора конгресс ожидает от министра обороны не позднее 5 апреля 2021 года "плана, описывающего то, как структура ядерных сил США будет изменена, в том числе текущие и запланированные программы модернизации и сопряженные с этим расходы".

ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТОМ НЕБЕ

Кроме того, документ запрещает минобороны США расходовать средства на "любые действия по приостановке, прекращению или выходу Соединенных Штатов из Договора об открытом небе".

Бюджет оставляет два исключения из этого распоряжения: нарушение Россией договора и отказ вернуться в его рамки, а также "когда выход из Договора об открытом небе будет в лучших интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, а с другими участниками договора проведены консультации о таком выходе".

В бюджете констатируется, что имеющиеся у США для полетов в рамках договора самолеты устарели и нуждаются в обновлении.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

ТУРЦИИ ДОСТАЛОСЬ

Авторы документа не оставили без внимания закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Бюджет содержит запрет на передачу Анкаре американских истребителей-бомбардировщиков F-35, их комплектующих и технологий, несмотря на то что Турция была полноправным участником программы и вложила в нее более 1 миллиарда долларов.

Отмена этих ограничений допускается только при условии, что Турция "более не обладает С-400 или любым другим оборудованием, материалами и персоналом, связанными с этими системами". Эта позиция даже жестче, чем ранее высказанные требования просто отказаться от развертывания этих ЗРК.

При этом Анкара, по мнению американских законодателей, должна дать заверения, что не будет совершать такие закупки в будущем и что с 31 июля 2019 года не закупала и не получала от России дополнительное вооружение, "которое увеличивает риск компрометирования возможностей F-35".

Есть в документе и статья об уже произведенных и даже переданных Турции и оставленных на территории США первых F-35. Пентагону разрешается обеспечить перелет до шести таких машин к месту долгосрочного хранения. На это и на само хранение выделяется до 30 миллионов долларов.