МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение трансфертов бюджетам регионов в размере 476,5 миллиона рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям после чрезвычайных ситуаций природного характера в прошедшем году, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Проектом распоряжения предусматривается утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов в размере 476,5 миллиона рублей. Уточняется, что трансферты будут предоставлены бюджетам Башкирии, Ингушетии, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Забайкальского и Пермского краев, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.

Масштабные наводнения и паводки прошедшим летом привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься. Подтопления были зафиксированы в 78 населенных пунктах 10 районов.