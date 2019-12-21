МАССАНДРА (Крым), 21 дек — ПРАЙМ. Новый закон о виноградарстве и виноделии даст возможность в 2020 году высадить 600 гектаров виноградников на землях объединения "Массандра", сказала журналистам в субботу глава государственного предприятия республики Крым "Массандра" Янина Павленко.

"Закон о виноградарстве и виноделии, который только что был принят, и изменения в Налоговый кодекс создадут условия для быстрого развития отрасли. Уже на следующий год наше предприятие готовит под посадку около 600 гектаров виноградников", — сказала Павленко.

Он отметила, что посадка новых виноградников очень важна, так как многие из существующих устарели и их производительность сильно снижена.

"Массандра" — одно из старейших предприятий России, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Виноградники предприятия занимают площадь порядка четырех тысяч гектаров, которые тянутся от Фороса до Судака на 180 км. Кроме головного завода включает 8 филиалов. Ассортимент "Массандры" — около 100 наименований различных вин. Коллекция "Массандры" является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самая богатая по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.