МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций, заявили в МИД РФ в субботу, комментируя санкции США против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников. Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел "О защите энергетической безопасности Европы", — говорится в комментарии на сайте российского дипведомства.

Как отметили в министерстве, название раздела "абсолютно дезориентирующее".

"На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России. Причем желание навредить российскому экспорту — отнюдь не единственное и даже не главное. Не в меньшей степени прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", — отметили в МИД РФ.

В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО, заявили в ведомстве.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций. Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы", — подчеркнули в министерстве.