ВАШИНГТОН, 22 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое соглашение с Китаем, переговоры о котором стороны ведут более года, будет подписано в ближайшее время.

"Мы только что добились прорыва по торговому соглашению и вскоре подпишем его", — заявил Трамп, выступая во Флориде.

По его словам, добиться прогресса в переговорах помогли "жесткие меры", то есть предпринятые США в отношении товаров из Китая.

Ранее глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана в начале января. До этого странам удалось согласовать текст этой первой части, тем самым они отменили очередное повышение взаимных импортных пошлин, которое ожидалось 15 декабря.