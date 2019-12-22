МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил действие механизма индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.

"После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет", — сказал он "Российской газете".

По его словам, средняя зарплата работающих пенсионеров находится на уровне средней по стране, порядка 40 тысяч рублей.

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения.