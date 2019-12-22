МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Шестилетняя девочка из Лондона обнаружила на рождественской открытке послание с просьбой о помощи, написанное, предположительно, иностранными заключенными в китайской тюрьме, сообщило издание Sunday Times.

По его данным, текст, написанный от руки на открытке, приобретенной в супермаркете британской торговой сети Tesco, гласил: "Мы иностранные заключенные в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Мы вынуждены работать против своей воли. Пожалуйста, помогите нам, известив правозащитную организацию".

Авторы послания просили связаться с человеком по имени Питер Хамфри, однако не поясняли, почему это следует сделать. Отец шестилетней Флоренс нашел в интернете информацию о бывшем британском журналисте Хамфри, который провел около двух лет в тюрьме Цинпу. После этого он связался с Хамфри, а тот, в свою очередь, предал историю огласке, рассказав ее Sunday Times.

После этого Tesco, крупнейшая британская торговая сеть, приостановила производство на предприятии в Китае, где производились открытки.

"Мы решительно осуждаем использование труда заключенных и никогда не допустим его в нашей цепи поставок. Мы были шокированы этими утверждениями и немедленно приостановили работу предприятия, где производятся эти открытки, а также начали расследование", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Tesco.

В Tesco отметили, что до окончания расследования открытки изъяты из продажи.