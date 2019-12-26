МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, сообщила пресс-служба кабинета министров.

По действующему законодательству юридически значимые действия регистрации и выдачи патентов и свидетельств осуществляются Роспатентом с участием Федерального института промышленной собственности (ФИПСа), который проводит соответствующие подготовительные работы. Однако, по мнению авторов документа, на практике возникают затруднения в разграничении функций двух этих структур.

"Законопроектом предлагается предоставить Роспатенту возможность осуществления деятельности, связанной с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно или через подведомственное ему учреждение", — говорится в сообщении.

Также предусматривается изменение порядка проведения информационного поиска и экспертизы заявки на получение патента. Сейчас информационным поиском занимается ФИПС. Изменения направлены на возможность проведения предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности компетентными научными организациями, аккредитованными в Роспатенте.

Предлагается, чтобы услуга предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности предоставлялась заявителям на добровольной основе, а стоимость этого определялась самими научными учреждениями. При этом подчёркивается, что нынешняя процедура информационного поиска сохранится и будет проводиться Роспатентом с учетом результатов предварительных процедур, а сроки рассмотрения заявок, по которым был проведен предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности, и размер пошлин за их экспертизу будут снижены.

Кроме того, предлагается ограничить право заявителя на подачу заявок на изобретение, в отношении которых он освобождается от уплаты пошлины при представлении обязательства об уступке патента. Поясняется, что такое ограничение связывается со случаями злоупотребления заявителями правом патентования без уплаты пошлин. При этом, согласно законопроекту, количество заявок без уплаты пошлины на одного заявителя, поданных в течение года, будет устанавливаться правительством.