МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ ожидает к 2024 году перехода 35 субъектов федерации на новую модель рынка тепла — с расчётом тарифов по методу "альтернативной котельной", а затем, до 2035 года – уже 65, говорится в проекте энергостратегии министерства до 2035 года.

В документе отмечается, что применение модели отношений в теплоснабжении с ценообразованием на основе принципа "альткотельной" — приоритетно.

"Количество регионов, внедривших модель "альтернативной котельной": 2024 год — 35, 2035 год — 65", — говорится там же.

"Альткотельная" — новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, определяющейся стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

В этой схеме долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.

На новую модель уже перешли город Рубцовск Алтайского края и посёлок Линево в Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула, а само министерство также сообщало, что ранее в декабре получило от муниципалитетов и компаний заявки о переходе на новую тарифную модель Прокопьевска в Кемеровской области, а также Новокуйбышевска, Тольятти и Самары.