МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Средний прогноз Росстата до 2036 года предполагает, что население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек. Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2035 году вырастет до 79 лет

"Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 миллиона человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 миллиона человек (67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин)", — говорится в прогнозе.

"Общая убыль составит в 2035 году 134,9 тысячи человек. При этом миграционный прирост все 15 лет будет оставаться на уровне 2020 года (265,1 тысячи человек в 2020 году и 263,6 тысячи человек в 2035 году) и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек", — предполагает Росстат.

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения в начале 2020 года составит 146,798 миллиона человек и к началу 2036 года увеличится до 150,126 миллиона человек (71,075 миллиона мужчин и 79,051 миллиона женщин). К 2035 году общий прирост населения достигнет 365,5 тысячи человек.

Низкий вариант прогноза рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 миллиона человек в начале 2020 года до 134,277 миллиона человек к началу 2036 года (62,542 миллиона мужчин и 71,735 миллиона женщин). Общая убыль составит в 2035 году 924,5 тысячи человек.