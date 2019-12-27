МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), представляющая интересы крупных российских онлайн-магазинов, попросила мэра Москвы Сергея Собянина создать дополнительные парковочные зоны для курьерских служб, с бесплатной стоянкой до получаса, говорится в письме АКИТ, написанном президентом ассоциации Артёмом Соколовым и которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В связи с тем, что рынок интернет-торговли в Москве является одним из самых динамично развивающихся, обращаюсь к Вам, уважаемый Сергей Семенович, с просьбой рассмотреть возможность создания дополнительных парковочных зон для курьерских служб и служб доставки с бесплатной стоянкой до 30 минут для передачи заказа клиенту или в пункт самовывоза", — говорится в документе.

По мнению ассоциации, такие изменения позволят снизить нагрузку на транспортную систему Москвы за счет стимулирования увеличения числа интернет-заказов, а сам сервис доставки, выступающий основным драйвером роста рынка e-commerce, в связи с нововведением "улучшится в разы".

Как поясняют в АКИТ, из-за интенсивного темпа жизни москвичи стали больше ценить свое время. Многие из них теперь отказываются от посещения традиционных магазинов в пользу покупок онлайн, таким образом сокращая свое перемещение по городу и уменьшая нагрузку на его транспортную систему. Только один курьерский автомобиль способен заменить 20-30 частных автомобилей на дороге, уточняется в письме.

Кроме того, по прогнозам АКИТ, рынок онлайн-торговли в России по итогам 2019 года вырастет почти на 33%, до 2,2 триллиона рублей. При этом по данным прошлого года на долю Москвы приходилось 24% объема рынка российской электронной коммерции (400 миллиардов рублей). По итогам 2019 года эксперты прогнозируют рост этого показателя до 500 миллиардов.

АКИТ объединяет игроков рынка электронной коммерции, формирующих более 40% российского рынка интернет-торговли. В состав ассоциации входят: крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, маркетплейсы Ozon и Wildberries, магазины бытовой техники и электроники "М.Видео", "Эльдорадо", а также специализирующаяся на одежде Lamoda и онлайн-гипермаркет "Утконос" и другие.