МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Красная икра в самой популярной у россиян фасовке – баночках по 95 граммов — подешевела в декабре в годовом выражении на 3,14%, несмотря на возросший перед Новым годом спрос, сообщили РИА Новости аналитики сервиса отзывов и информации о товарах Rate&Goods.

"Средняя стоимость икры в минимальной расфасовке в декабре 2019 года снизилась на 3,14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если год назад средняя стоимость банки 95 г составляла 183,64 рубля, то в этом — 177,88 рубля", — говорится в исследовании сервиса.

Самой популярной расфасовкой — 41,6% покупок икры — является тара в 95 граммов: вероятно, это зависит от покупательной способности россиян, которая сказывается на количестве потребляемого деликатеса, отмечают аналитики.

"Снижение цен на икру лишь отчасти объясняется ростом ее производства, большую роль здесь играет желание производителей и продавцов увеличить продажи деликатеса в предпраздничное время. Мы видим, что среди российских потребителей формируется тренд на всеобщую экономию. Лакомств и деликатесов это касается в первую очередь, здесь главным критерием выбора является именно цена", — пояснил РИА Новости гендиректор Rate&Goods Роман Майстер.

По его словам, несмотря на экономию, на Новый год большинство российских покупателей стараются позволить себе хотя бы немного красной икры. По прогнозу сервиса, спрос на этот товар в три последних дня декабря вырастает в среднем в 9,46 раза по сравнению с обычным потреблением икры в предыдущие месяцы.

Лидерами по снижению цен на икру стали продукты компаний ООО "Тесей" (-15,95%), "Дальневосточная компания" (-6,82%), "Путина" (-4,7%). Однако некоторые производители, наоборот, повышают цены. Лидером роста стала икра "Тугулун" (производитель — "Северо-Восточная компания"), прибавившая в цене в декабре почти 40%.