МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре снизилась до 2,2% с уровня октября в 2,4%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на отметке 2,4%.

Число безработных в стране в ноябре составило 1,51 миллиона человек, что на 170 тысяч (на 10,1%) ниже значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,75 миллиона человек, снизившись на 460 тысяч человек (на 1,1%) в годовом выражении.