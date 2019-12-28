МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста.

"Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года", — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.

В результате коэффициенты демографической нагрузки сильно понизились по сравнению с предыдущим вариантом прогноза, опубликованным в октябре 2018 года. Это произошло, прежде всего, за счет сокращения населения старше трудоспособного возраста из-за увеличения пенсионных границ.

Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько людей нетрудоспособного возраста (детей и пенсионеров) приходится на 1 тыс. граждан трудоспособного возраста. Чем выше значение, тем сильнее демографическая нагрузка на трудоспособное население, которое уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд России и формирует его доходную часть.

Согласно новому демографическому прогнозу, к 2035 году на 1 тыс. трудоспособных россиян придется 622 нетрудоспособных, из них 391 пенсионер, по среднему варианту прогноза (601 по низкому варианту и 664 по высокому).

В предыдущем прогнозе от октября 2018 года к 2035 году на 1 тыс. трудоспособных россиян ожидалось 839 нетрудоспособных, из которых 553 пенсионера, в среднем варианте (829 в пессимистичном и 893 в оптимистичном сценарии).

Средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным — в нем учитываются сложившиеся демографические тенденции, а также принимаемые меры демографической политики. Высокий вариант является целевым и предполагает успешную реализацию национальных проектов.