КИЕВ, 28 дек /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины за последнюю неделю выкупил более 1,5 миллиарда долларов с межбанковского валютного рынка, что является рекордным показателем, сообщает издание "Громадское" со ссылкой на данные НБУ.

"Национальный банк Украины в течение последней недели 2019 выкупил с межбанковского валютного рынка 1,5 миллиарда долларов, установив абсолютный рекорд по валютным интервенциям", — сообщается на сайте.

В частности, Нацбанк купил на рынке 1,558 миллиарда долларов, а продал из резервов 50 миллионов долларов.

В целом декабрь стал месяцем, в течение которого НБУ выкупил всего почти 3 миллиарда долларов. С начала года Нацбанк купил 8,4 миллиарда долларов, а продал из резервов 529,23 миллиона долларов.

"Таким образом, золотовалютные резервы пополнили почти 8 миллиардов долларов — это больше программы Международного валютного фонда, которая должна действовать следующие 3 года. Средства от этой программы также должны зачисляться в резервы", — пишет издание.