МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании регулирования брокерской деятельности, предусматривающий усиление защиты интересов инвесторов при брокерском обслуживании, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что при отсутствии указаний клиента относительно параметров сделки брокер должен действовать в его интересах и выбирать наиболее выгодные для клиента параметры: лучшую цену актива, минимальные транзакционные издержки, надежных контрагентов.

Закон также учитывает новое в практике участников рынка ценных бумаг. Например, он регулирует такой способ исполнения брокером поручений клиентов, как интернализация — заключение сделок брокером от своего имени и за свой счет в интересах клиента с одновременным заключением зеркальных сделок с этим клиентом. Вводится обязанность брокера совершать зеркальные сделки по цене сделки, совершенной за его счет. Также установлены особые правила для автоследования, запрещающие взимать вознаграждение за каждую сделку, совершенную в рамках такой услуги.

Согласно закону также вводится новая обязанность брокера — предоставлять клиенту информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения. В настоящее время такие данные предоставляют "наиболее ответственные" финансовые посредники, а с принятием закона подобную практику должны будут внедрить все брокеры.

Также начиная с 2021 года спектр активов, которые брокер может принимать от клиента для обеспечения маржинальных сделок, будет расширен посредством включения в него иностранной валюты и драгоценных металлов. Их можно будет также зачислять на специальный брокерский счет, что будет гарантировать защиту от взыскания по долгам брокера. Также предусматривается возможность применения пропорционального регулирования профучастников при создании системы внутреннего контроля.