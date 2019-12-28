КИЕВ, 28 дек /ПРАЙМ/. Согласованных с "Газпромом" текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа по состоянию на вечер субботы еще нет, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", — написал Коболев вечером в субботу в Facebook.

По его словам, идет согласование текстов трех соглашений, в частности о межоператорском соглашении между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом". По словам Коболева, это документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей. Киев настаивает на подписании таких соглашений со всеми соседними операторами для стабильной и прозрачной работы ГТС.

Также стороны согласовывают договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Здесь речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. "Газпром" или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Здесь речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить "Нафтогаз". Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен "Северный поток-2", обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", — пояснил Коболев.

Кроме того, стороны должны согласовать текст мирового соглашения, которым "Нафтогаз" и "Газпром" признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

"Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", — написал Коболев.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также пописать мировое соглашение между правительством Украины и "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.