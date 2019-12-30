МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях РФ в декабре вырос до четырехмесячного максимума в 47,5 пункта с 45,6 пункта в ноябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Ноябрьский показатель был минимальным с мая 2009 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Как отмечает Markit, в декабре российские производители сообщили об умеренном ухудшении условий труда. Как производство, так и потребительский спрос слабо снижались. Компании продолжали сокращать численность рабочей силы, и уровень делового доверия оставался относительно слабым, отмечается в сообщении.

"Российский производственный сектор в конце 2019 года все еще остается в упадке… Хотя сокращение новых заказов снизилось, спрос по-прежнему сталкивается с нерешительностью клиентов", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиана Джонс.

По ее словам, официальные данные, как ожидается, вслед за данными PMI покажут замедление роста промышленного производства в последние месяцы 2019 года.