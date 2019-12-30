МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В наступающем 2020 году россиян ожидает ряд законодательных нововведений. Хотя в разгар праздника под бой курантов, салат "Оливье" и шампанское мало кто об этом задумывается, но после начала рабочих дней нам предстоит столкнуться с некоторыми интересными вещами – как приятными, так и не очень.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В рамках пенсионной реформы это происходит постепенно, и очередной этап наступит с 1 января – пенсионный возраст для мужчин вырастет до 61 года, для женщин – до 56 лет. При этом в рамках переходного периода выплаты пенсионеры начнут получать на полгода раньше завершения трудовой деятельности. Есть и исключения. Так, граждане, чей страховой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.

Сам размер пенсий в новом году вырастет – в январе средняя выплата по старости будет индексирована на 6,6% (это значительно выше инфляции) и составит 16,4 тысячи рублей. Это примерно на 1 тысячу рублей больше, чем в 2019 году. В Москве минимальная пенсия вырастет до 19,5 тысячи рублей. Индексация затронет около 31 млн неработающих пенсионеров. Тем пенсионерам, которые продолжают работать, индексацию проведут 1 августа.

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января вырастет на 7,5%, или на 850 рублей. Он составит 12,130 тысячи рублей. Увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты более 3 млн работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях. В некоторых регионах МРОТ окажется выше установленного, этому будут способствовать повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях. Всего на повышение заработной платы бюджетников из федерального бюджета дополнительно направят 20,9 млрд рублей. Примерно столько же — 20,8 млрд рублей – составят дополнительные расходы организаций реального сектора экономики.

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

Позитивные повышения предусмотрены и для семей с детьми. Так, с 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска вырастет до 322 тысяч рублей. В 2019-м "потолок" был немногим более 300 тысяч рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет также вырастет с 26 тысяч рублей до почти 28 тысяч рублей. Впервые с 2015 года увеличится материнский капитал — с 453 тысяч до 466,6 тысячи рублей. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей.

Еще одно новшество – упразднение с 1 января 50-рублевых "ельцинских" выплат тем, кто растит ребенка возрастом от 1,5 до 3 лет. В новом году они назначаться не будут. Тем, кто уже получает эти деньги, будут платить, как и раньше — до исполнения ребенку 3 лет. При этом с 1 января 2020 года семьи смогут получать пособие на первого или второго ребенка до трех лет, если доход в среднем на человека не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

С 1 января в России вступает в силу пакет законов об электронной трудовой книжке. Согласно им, до 1 июля все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление нужно будет подать с 1 июля до 31 декабря. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную нельзя, такой процесс не предусмотрен законом. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Сотрудники, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения о периодах их работы будут вестись только в электронном виде. Просмотреть сведения о трудовой деятельности можно будет в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

АЛКОГОЛЬ ПОДОРОЖАЕТ

Это связано с повышением с 1 января акцизов на спиртосодержащие напитки. Так, впервые с 2015 года вырастет минимальная розничная цена (МРЦ) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — на 16%, до 57 рублей за литр безводного спирта. В России также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции.

МРЦ на водку увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 рублей. МРЦ на коньяк вырастет на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра, на бренди — на 2,6%, до 315 рублей. Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличатся до 342 рублей (на 4%) и до 249 рублей (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 359 рублей (на 6,2%) и до 261 рубля (на 4,4%) соответственно.

АВТОМОБИЛИ ВЫРАСТУТ В ЦЕНЕ

За это нужно благодарить повышение ставок утилизационного сбора, базовая ставка которого благодаря повышающим коэффициентам существенно вырастет. Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); для машин от 2 до 3 литров – с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литра – на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литра рост утильсбора составит 145% — с 9,08 до 22,25. Утильсбор составляет примерно 2-5% от стоимости автомобиля. По оценкам экспертов, машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тысяч рублей, а в течение 2020 года рост цен составит примерно 5% от их текущей стоимости.

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

С 1 января налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов России. В состав участников эксперимента включены Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Башкирия.

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До этого момента режим работал лишь в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. Режим касается таких работников, как репетиторы, няни, сиделки, частные юристы.

БЕЗ НОМЕРОВ ЕЗДИТЬ ЗАПРЕТЯТ

С нового года автодилеры получат возможность предоставлять услугу постановки на учет новой машины прямо в автосалоне. Для этого он должен получить статус специализированной организации. Документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей. При этом код региона в регистрационных данных будет привязан к месту регистрации владельца машины, а сам номерной знак можно будет сохранить за собой на срок до года.

Нынешнее правило, позволяющее владельцам новых машин ездить до 10 дней без номеров, упразднят. Оно сохранит действие лишь для вторичного рынка – предполагается, что автомобиль может быть куплен в другом регионе, и чтобы доехать домой, владельцу потребуется время.

ОРГАНИК И БИОПРОДУКТЫ

Система сертификации органической продукции начнет работать в России с 1 января 2020 года после того, как вступит в действие закон об органической продукции. С этого момента производители больше не смогут называть свои товары "органик" или "био" исключительно в маркетинговых целях. Они должны будут получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Производители, которые ранее успешно прошли процедуру международной сертификации, после вступления в силу нового закона имеют право выбора, получать ли дополнительно российский органический сертификат или нет.

Таким образом, рынок органик-продукции в России будет организован по принципу стран Европы и США. Там соответствующая пометка означает, что продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений. Привлекать внимание покупателей броскими надписями без каких-либо оснований теперь не удастся и у нас.

ПОШЛИНА НА ОНЛАЙН-ПОКУПКИ

Нововведения ожидают и любителей зарубежного онлайн-шопинга. С нового года при заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг. Ранее порог бесплатного ввоза составлял 500 евро в месяц, за все посылки. Теперь речь идет о каждой посылке отдельно, при этом ее вес не должен превышать 31 кг.

Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза, в том числе и Россия. В перспективы страны ЕАЭС будут рассматривать возможность дальнейшего снижения порога ввозных пошлин для интернет-покупок.