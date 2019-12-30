МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале текущего года снизилась до 12% населения страны против 12,5% годом ранее, следует из предварительных данных Росстата.

В третьем квартале число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составило 17,6 миллиона человек против 18,3 миллиона годом ранее.

При этом за январь-сентябрь численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации составляла 13,1% от общей численности населения (19,2 миллиона человек) против 13% годом ранее (19,1 миллиона человек).

Величина прожиточного минимума за третий квартал в расчете на душу населения составила 11 012 рублей, в том числе среди трудоспособного населения — 11 942 рублей, среди пенсионеров — 9 090 рублей, среди детей — 10 838 рублей. При этом стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине по состоянию на третий квартал составила 5080 рубля.

Как отмечает Росстат, показатели рассчитаны с использованием величины макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения, определенной в соответствии с методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения.