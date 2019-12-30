МИНСК, 30 дек /ПРАЙМ/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились по телефону, что правительства двух стран выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа Минску, если профильные компании не заключат до 1 января соответствующие контракты, сообщило в понедельник агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами", — отмечается в сообщении.

Там говорится, что главы государств "при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января".