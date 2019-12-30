КИЕВ, 30 дек /ПРАЙМ/. Переговоры между "Газпромом" и украинскими компаниями по газу в Вене завершились, но контракт о транзите газа не могут подписать из-за проблем со Словакией, передает в понедельник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры в Вене, в ходе которых глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завизировали контракт о транзите газа, завершились. После визирования документа российская сторона забрала свой вариант контракта для дальнейшего изучения в Москву. Копии подписанных в Вене документов о транзите также переданы кабмину, который изучает, насколько выгоден этот контракт Украине.

"Проблема заключается в том, что Словакия отказалась принимать газ в пункте Капушаны, хотя должна выполнять обязательства перед ЕС. Для разрешения сложившегося конфликта Макогон вылетел в Брюссель для встречи с представителями оператора ГТС Словакии — Eustream", — говорится в сообщении.

Как отмечается, еще одним нюансом является то, что участником контракта вновь является "Нафтогаз", хотя ранее предполагалось, что контракт будет подписан исключительно с операторами ГТС. "В связи с этим НАК "Нафтогаз" будет вынужден ежедневно закладывать мощности на транспортировку газа, а оператор ГТС делать подтверждение. И на эту процедуру у Украины будет не более 15 минут. Основной проблемой контракта остается транзит через Словакию и роль "Нафтогаза" в нем", — добавили в издании.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, "Газпром" заключит с "Нафтогазом" договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах. Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

Российско-украинские переговоры для окончательного согласования пакета документов шли в Вене с четверга и завершились в понедельник. В итоге кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа. Кроме того, по сообщению в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищины, подписано мировое соглашение, в рамках которого с российской компании должны быть сняты антимонопольные претензии на 7,4 миллиарда долларов.