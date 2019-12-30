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МИНСК, 30 дек /ПРАЙМ/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились по телефону, что правительства двух стран выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа Минску, если профильные компании не заключат до 1 января соответствующие контракты, сообщило в понедельник агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае, если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами", — отмечается в сообщении. Там говорится, что главы государств "при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января".

Согласно сообщению, в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора лидеры двух государств более часа обсуждали конкретные объемы, сроки и цены поставок углеводородов и других видов сырья. Кроме того, главы государств обсудили также нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня.

К 20-летию договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Как заявил 20 декабря по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в воскресенье заявил, что пока остаются разногласия по нефти, газу и в налоговой сфере, урегулирование оставшихся вопросов между Россией и Белоруссией в рамках программы углубленной интеграции требует принятия политического решения на уровне лидеров государств.

В декабре Белоруссия и Россия подписали баланс поставок нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллионов тонн. В текущем году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная — 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. По итогам переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге 20 декабря Лукашенко заявлял, что Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, цены будут не выше уровня 2019 года.