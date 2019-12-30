МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Ущерб экономическим интересам РФ, выявленный подразделениями Федеральной таможенной службы (ФТС) России за 11 месяцев 2019 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ФТС.

"Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров… по результатам проверочной деятельности за 11 месяцев 2019 года выявили ущерб, причиненный экономическим интересам государства в результате нарушения лицами обязательных требований и норм законодательства, на сумму 25,7 миллиарда рублей. За аналогичный период 2018 года был выявлен ущерб на сумму 16,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения выявлены в деятельности 1473 проверенных лиц. По результатам контроля возбуждено более 6 тысяч дел об административных правонарушениях (АП) и более 300 уголовных дел (за аналогичный период 2018 года 5161 дело об АП и 252 уголовных дела).

По результатам проверочных мероприятий из незаконного оборота во взаимодействии с иными государственными органами было изъято более 270 тонн товаров, уничтожено более 247 тонн товаров. Возбуждено 866 дел об АП и 152 уголовных дела.

Показатели были озвучены на Всероссийском семинаре (совещании) руководителей подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, в котором принял участие первый замглавы ФТС России Руслан Давыдов.

Давыдов обратил внимание на высокий темп развития направления по контролю после выпуска товаров. Он также подчеркнул, что в проекте Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года сформулированы новые подходы к организации и проведению таможенного контроля после выпуска товаров, которые предполагают повышение его результативности и рациональное использование сил и средств таможенных органов.