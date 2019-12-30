МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило кредитный рейтинг Аргентины в иностранной валюте до "СС" с "выборочного дефолта" ("SD") с негативным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Кредитный рейтинг в национальной валюте также повышен до "С" с дефолта ("D").

"После одностороннего продления правительством срока погашения краткосрочных векселей в долларах, которые держали кредиторы частного сектора… администрация Альберто Фернандеса провела несколько успешных аукционов по продаже долговых обязательств на местном рынке", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Как отмечает S&P, негативный прогноз отражает возможность реструктуризации суверенного долга в ближайшие месяцы, что также может повлечь за собой новое понижение рейтинга Аргентины до "выборочного дефолта".

Правительство Аргентины в середине декабря отложило платежи по казначейским векселям в долларах из-за невозможности выполнить свои обязательства до 31 августа 2020 года. После этого S&P понизило суверенный рейтинг Аргентины до "выборочного дефолта".