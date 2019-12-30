МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на движение по платным автодорогам и их участкам на транспортных средствах без внесения платы за проезд, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Проект федерального закона вносит изменения в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливая запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном в части 1 статьи 40 указанного Федерального закона порядке", — говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается установить запрет: для владельцев платной автомобильной дороги оказывать предпочтение каким-либо пользователям такой дороги перед другими пользователями в отношении возможности пользования платной автодорогой, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство, помимо этого законопроекта, одобрило также введение административного штрафа за неоплату проезда по платной автодороге и проект, который предлагает установить, что штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам общего пользования федерального значения полностью зачисляются в Федеральный дорожный фонд. Как сообщалось ранее, это позволит направлять деньги со штрафов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание этих автодорог.