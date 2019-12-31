КИЕВ, 31 дек /ПРАЙМ/. Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия и Украина ранее подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого договорились заключить ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 миллиардов долларов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", — написал Зеленский в Facebook вечером в понедельник.

Как сообщил Зеленский, согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачивать минимум 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года. Объемы прокачки могут быть увеличены.