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МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", — заявил Миллер.

"С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", — сообщил он. Позднее в пресс-службе "Газпрома" добавили, что документы датированы 30 декабря.

Так, "Газпром" и" Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, компанией-организатором транзита станет "Нафтогаз", сообщается в релизе "Газпрома".

"Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", в свою очередь, заключили транспортное соглашение, "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" — межоператорское соглашение.

"Газпром", как анонсировалось ранее, заключил с "Нафтогазом" соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам. Кроме того, "Газпром" и министерство юстиции Украины заключили мировое соглашение о прекращении Украиной текущих и возможных будущих антимонопольных требований к российской компании.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.