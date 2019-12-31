КИЕВ, 31 дек /ПРАЙМ/. Подписанные с Россией соглашения снимают многочисленные риски, в том числе для финансовой системы Украины, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украина" в Twitter.

"Подписанные соглашения являются результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей является получение почти 3 миллиардов долларов от "Газпрома" и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно", — говорится в сообщении.

"Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", — добавили в "Нафтогазе".

Россия и Украина ранее подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого договорились заключить ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий.