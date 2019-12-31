КИЕВ, 31 дек /ПРАЙМ/. Дополнительные объемы газа сверх предусмотренных контрактом на транзит "Газпром" будет оплачивать по более высокому тарифу, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

"Гарантированные объемы — это минимум, а не максимум, который мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу" — написал Витренко в Facebook.