МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал заключение соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа в ЕС.

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

"Я глубоко признателен за тяжелую работу и усилия! На основе политической договоренности, заключенной на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями, обеспечивающий непрерывные поставки газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан", — написал Шефчович в Twitter.

Вице-президент Еврокомиссии также поприветствовал соглашение, достигнутое Украиной и Словакией.

"Все приготовления для транзита газа по украинскому маршруту закончены. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!", — добавил Шефчович.

"Газпром", как анонсировалось ранее, заключил с "Нафтогазом" соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам. Кроме того, "Газпром" и министерство юстиции Украины заключили мировое соглашение о прекращении Украиной текущих и возможных будущих антимонопольных требований к российской компании.