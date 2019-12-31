МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Свою кредитную историю в январе-ноябре 2019 года проверило в 3,5 раза больше россиян, чем в прошлом году, и в пять раз больше, чем пять лет назад, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Основной причиной такого тренда аналитики называют январские изменения в законодательство, позволившие бесплатно получать кредитную историю два раза в год и упростившие процесс подтверждения личности через госуслуги.

"Упрощение процесса подтверждения личности для доступа к кредитной истории привело к существенному изменению региональной структуры зарегистрированных пользователей", — отмечается в исследовании. Так, жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга по-прежнему чаще остальных узнавали свою историю, однако в пятерку самых активных регионов по спросу на кредитную историю вошли челябинцы. Кроме того, впервые высокий спрос на кредитную историю наблюдался в Волгоградской области, Алтайском крае и Севастополе.

Эксперты также подметили, что именно в 2019 году у россиян произошли позитивные изменения в финансовом поведении. Если ранее своей кредитной историей в основном интересовались граждане, у которых была проблема с получением кредита, то в 2019 году массово запрашивали документ россияне, не имевшие никаких проблем с кредитной историей.

Кроме того, интерес к кредитной истории стали проявлять россияне в более молодом возрасте. Так, доля россиян, проверивших свою кредитную историю, в возрасте от 18 до 24 лет увеличилась на треть. При этом доля мужчин среди интересующихся своим "кредитным здоровьем" россиян составляет 63%, а женщин — 37%.