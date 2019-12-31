МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Нобелевская премия по экономике — самая престижная награда в этой сфере. Но не все знают, что на самом деле она не имеет к Альфреду Нобелю никакого отношения.

"Премия Банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля", именно так звучит ее оригинальное название, была учреждена Банком Швеции в 1969 году и вручается "за выдающийся вклад в экономику или социальные науки". Все происходит точно так же, как и с "настоящими" Нобелевскими премиями: процесс отбора номинантов, размер награды, время оглашения лауреата (второй понедельник октября), награждение. Отличается только источник финансирования.

Несмотря на это, премия постоянно подвергается критике как со стороны научного сообщества, так и со стороны родственников Нобеля. Например, один из них, адвокат по правам человека Петер Нобель считает, что вручение премии — "это пиар-ход и попытка экономистов восстановить свою репутацию". По его словам, Нобель презирал людей, которые больше заботились о прибыли, чем о социальном благополучии общества, поэтому он никогда бы не учредил такую премию. Она часто вручается тем, кто спекулирует на рынке, а это не отражает стремления Нобеля улучшить условия жизни человечества, добавляет адвокат.

НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА

Еще одна отличительная особенность этой премии заключается в том, что с 1995 года ее стали присуждать не только за достижения в экономике, но и в целом за открытия в социальных науках. Таким образом, нобелевский комитет, в который также вошли два "неэкономиста", смог награждать политологов, социологов и даже психологов. Благодаря этому изменению, в 2002 году премию получил израильско-американский психолог и специалист по международным отношениям Даниел Канеман "за исследование в области принятия решений и механизмов альтернативных рынков".

Его победа нарушила одну традицию, награждение исключительно специалистов по экономике, но продолжила другую — число американских лауреатов существенно больше количества победителей из других стран. Из 84 обладателей премии более 50 имеют гражданство США

В ответ на вопрос о том, почему так много американцев получают Нобелевскую премию, главный секретарь Шведской академии наук Горан Ханссон назвала главные причины — финансирование и академическую свободу. США во второй половине XX века активно поддерживали фундаментальные исследования и не требовали от ученых мгновенных результатов от внедрения их разработок.

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Тем не менее, первую премию по экономике в 1969 году получили норвежский ученый Рагнар Фриш и голландский экономист Ян Тинберген "за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов". Они стали одними из основателей экономики в современном понимании. В 1930-х годах ученые создали новую науку эконометрику, в рамках которой они стали использовать математические методы для проверки экономических прогнозов, а также впервые употребили термины "макроэкономика" и "микроэкономика". Фирш подверг анализу теории своих коллег и предшественников — Джевонса, Парето, Маршалла, и поставил перед собою задачу сделать математический анализ неотъемлемой частью экономики.

С ней ученые, безусловно, справились, поэтому, когда в 1975 году единственный советский лауреат, экономист и математик Леонид Канторович и его американский коллега Тьяллинг Купманс, тоже математик и экономист, получили премию "за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов", это уже ни у кого не вызывало вопросов.

Канторович является создателем математической экономики. Как Тинберген и Фриш, он тоже хотел перейти от экономической теории к практике и к внедрению экономических разработок на производствах. Он начал работу с планирования загрузки станков на фанерной фабрике. В итоге ученый разработал основы линейного программирования затрат, что позволило планировать работу любого производства на годы вперед.

Параллельно с ним решение этой же задачи нашел американский ученый Тьяллинг Купманс, который ничего не знал о работе своего советского коллеги. Оба открытия были отмечены Шведской королевской академией наук. Во время награждения ее представитель сказал: "Основные экономические проблемы могут изучаться в научном плане, независимо от политической организации общества, в котором они исследуются".

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ИДЕИ

Иногда Комитет принимает очень необычные решения. Так, в 1974 награду получили экономист новой австрийской школы Фридрих фон Хайек и его коллега Гуннар Мюрдаль "за основополагающие работы по теории денег и экономических колебаний и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений". В своих работах Хайек выступал на стороне экономического либерализма, свободного рынка и критиковал социализм. Он был одним из немногих, кто предсказал Великую депрессию 1929 года. По его мнению, причиной коллапса послужило государственное вмешательство.

Мюрдаль также изучал проблемы американской экономики, им он посвятил 1500-страничный труд "Американская дилемма. Негритянское вопросы и современная демократия". Он, в отличие от Хайека, был сторонником жесткой монетарной политики и вмешательства государства в экономику. По его мнению, только строгий контроль цен и доходов населения мог стабилизировать ситуацию.

Хайек и Мюрдаль были сторонниками противоположных идей. Они знали друг друга, но, по словам Мюрдаля, не общались более 35 лет. Тем не менее, они встретились 9 октября 1974 года, чтобы разделить Нобелевскую премию по экономике.

Несколько лет спустя Мюрдаль выступил за упразднение премии, чтобы она не могла достаться таким "реакционерам как Хайек и Милтон Фридман".

Хайек тоже негативно высказался о премии. По его словам, он выступал против ее учреждения, так как она подчеркивает авторитет индивидуума, которого не должно быть у экономиста. Он считал, что влияние экономиста должно проявляться в воздействии на общество и людей, обладающих властью.

Нобелевский комитет все чаще отмечает исследования, направленные на борьбу с бедностью и кризисными ситуациями, с той разницей, что сегодня они носят более практический характер. В уходящем 2019 году Нобелевский комитет наградил Майкла Кремера, Абхиджита Банерджи, Эстер Дюфло "за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью". В 90-х они решили тестировать различные методы борьбы с бедностью и повышения уровня жизни на небольших группах людей, например, на нескольких поселках или деревнях, в течение нескольких лет, прежде чем использовать их в более крупных масштабах. Таким образом, по мнению ученых, можно заранее выявить эффективные и неэффективные решения.

Победители 2019 года также установили сразу несколько статистических рекордов. Эстер Дюфло стала второй женщиной-лауреатом, а также самым молодым лауреатом (47 лет) в традиционно самой "возрастной" премии, средний возраст ее обладателей — 67 лет. Банерджи стал вторым индийцем среди лауреатов, а вместе с Дюфло они — четвертая семейная пара за всю историю Нобелевской премии, получившая ее за совместную научную работу.