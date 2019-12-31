МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в декабре снизился до четырехмесячного минимума в 53,1 пункта с 55,6 пункта в ноябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Главный показатель исследования — сезонно очищенный индекс IHS Markit сферы услуг России — отслеживающий изменения в общей деловой активности — составил 53,1 балла к завершению 2019 года, опустившись с ноябрьского значения 55,6 баллов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, результаты декабрьского исследования PMI указали на устойчивый рост деловой активности в российской сфере услуг. Однако темпы расширения замедлились до четырехмесячного минимума, несмотря на существенный рост новых заказов. Внутренний и внешний спрос усилился, поскольку компании указали на возобновление роста экспортных заказов. Тем не менее, деловые ожидания упали до минимального уровня с августа 2017 года на фоне усиления конкуренции. поясняется в сообщении.

"Рост деловой активности замедлился в конце 2019 года. По имеющимся сведениям, возросшая конкуренция отразилась на подъеме, и компании, в свою очередь, сдерживали свою деятельность по найму", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в исследовании.