МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Число официально безработных россиян с 18 по 25 декабря выросло на 1,5% — до 684,16 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"С 18 по 25 декабря 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,5% и составила 684,16 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в Республике Тыва, Кабардино-Балкарской, Чеченской, Чувашской республиках, Ненецком, Чукотском автономных округах, Алтайском крае, Воронежской, Курганской областях.

В 74 регионах отмечен рост численности безработных. Наибольший рост наблюдался в Карачаево-Черкесской Республике, республиках Алтай, Калмыкия, Хакасия, Астраханской, Кемеровской, Курской, Магаданской, Саратовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

В пресс-службе отметили, что на 25 декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения. По состоянию на 25 декабря работодатели заявили в органы службы занятости 1,5 миллиона вакансий.