КИЕВ, 31 дек — ПРАЙМ. Ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять от двух до трех миллиардов долларов, ожидает министр энергетики Алексей Оржель.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений для продолжения транзита газа. Согласно пятилетнему контракту, "Газпром" прокачает через украинскую территорию 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины", а именно эта компания по контракту с "Газпромом" будет отвечать за организацию транзита, Юрий Витренко рассказал, что указанные объемы прописаны по правилу "качай или плати", а дополнительные объемы "Газпром" будет оплачивать по более высокому тарифу. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов.

"С учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 миллиарда долларов ежегодно", — цитирует Оржеля пресс-служба кабинета министров.