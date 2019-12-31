МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 9 января вводит временные ограничения на ввоз в Россию продукции аквакультуры со всех предприятий Китая, соответствующий документ опубликован на сайте российского ведомства.

Ограничения затрагивают поставки в РФ аквакультурного осетра, форели, угря, тилапии, креветки (кроме ряда ее видов), а также содержащие данные виды гидробионтов замороженные смеси морепродуктов (морской коктейль). "В случае поступления продукции аквакультуры из КНР, отгруженной до 9 января 2020 года, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме", — отмечается в документе.

В сообщении ведомства говорится, что в рамках инспекции китайских предприятий, которая прошла с 14 по 27 декабря, были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукции аквакультуры, риском незаявленного применения лекарств и гормональных препаратов, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости.

"Кроме того, выявлено отсутствие контроля за хранением рыбопродукции и сырья: в рамках инспекции на предприятиях обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска", — говорится в сообщении Россельхознадзора. Недостаточная эффективность контроля со стороны КНР подтверждается данными госмониторинга: в 2019 году опасная в ветеринарно-санитарном отношении рыбопродукция выявлялась более 40 раз. При этом в структуре обнаружений преобладают тяжелые металлы: ртуть, кадмий, мышьяк.

"Также следует отметить, что действующая в КНР система экспортной ветеринарной сертификации не предусматривает физического контроля продукции компетентным уполномоченным органом при отгрузке с предприятия. Таким образом, не представляется возможным гарантировать, что продукция, экспортируемая в Россию, выработана именно на заявленном в качестве производителя предприятии и соответствует требованиям безопасности, в том числе по срокам годности", — добавляет ведомство.

Китай — один из ведущих поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию. По данным ФТС РФ, в 2018 году импорт мороженой рыбы из КНР составил 36,2 тысячи тонн (12% в общем объеме импорта, третье место после Фарерских островов и Чили), рыбного филе — 20,3 тысячи тонн (28,9%, первое место), ракообразных — 7,4 тысячи тонн (18%, третье место после Индии и Гренландии), моллюсков — 13,7 тысячи тонн (70%, первое место).