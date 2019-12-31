МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, следует из информации на сайте регулятора.

В качестве источника указан Росстат. Между тем статистическое ведомство свои данные по инфляции за декабрь еще не обнародовало, публикация ожидается позднее 31 декабря.

Исходя из опубликованных ЦБ данных, рост потребительских цен в 2019 году ощутимо замедлился — с 4,3% по итогам 2018 года. А ниже инфляция была только в 2017 году, когда были зафиксированы рекордно низкие 2,5%.