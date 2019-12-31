МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Главным достижением 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал то, что российская экономика и социальная сфера сохраняют устойчивость, однако темпы роста экономики пока скромные, и это главная неудача года, отметил он.

"Президент на это отвечает достаточно традиционно. Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о главных достижениях и неудачах 2019 года.

"Действительно, по объективным причинам уровень благосостояния Россия или топтался на месте или сокращался в последние три-четыре года, была такая негативная тенденция. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Вот это является главным достижением", — добавил он.

Главной неудачей Песков назвал недостаточный темп роста экономики страны.

"Если говорить о неудачах, то это то, что темпы роста пока остаются скромными, и об этом все говорят. Все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста, поэтому здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.