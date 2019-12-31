МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Сергей Абрамов, курирующий в Ростехе "Калашников", "Высокоточные комплексы" и ряд других холдингов, ушел в "Тракторные заводы", сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Сергей Абрамов, ранее занимавший должность индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Ростех, переходит на работу в концерн "Тракторные заводы", — говорится в сообщении.

Топ-менеджер руководил кластером, который курировал, в частности "Техмаш", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников", с октября 2015 года.

Отмечается, что за время своей работы в Ростехе Абрамов внес существенный вклад в развитие промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, повышение конкурентоспособности отечественных образцов вооружения, которые уже превосходят иностранные аналоги в области высокоточного оружия и средств борьбы с ним, реактивных систем залпового огня, военной экипировки, боеприпасов и других современных видов вооружения и военной техники.

Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что Абрамов проявил себя как талантливый руководитель. Под его началом разрабатывались новые виды вооружений, многие из которых уже поставляются в войска или находятся в стадии испытаний, выведены из кризиса ряд оборонных предприятий.

"Кроме того, была существенно увеличена доля выручки от реализации гражданской продукции предприятий ВПК, входящих с состав кластера, успешно развивалась кооперация с другими странами", — цитирует пресс-служба Чемезова.