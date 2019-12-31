МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ в первом квартале 2020 года предложит на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей по номинальной стоимости, сообщается на сайте министерства.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.

Минфин России по итогам аукционов по размещению ОФЗ, состоявшихся 18 декабря, сообщил о выполнении программы государственных внутренних заимствований РФ на 2019 год в полном объеме.

Всего в четвертом квартале 2019 года министерство разместило гособлигации на общую сумму 419,157 миллиарда рублей, выполнив на 99,8% квартальный план привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 420 миллиардов рублей. Годовой план, который с учетом размещений в первых трех кварталах и плана на текущий оценивался на уровне 2,084 триллиона рублей, был выполнен на 99,96%.