МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Минвостокразвития России предлагает создать госкорпорацию "Росшельф" для работы в Арктике и на Дальнем Востоке, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона предусматривает: создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях; представление госкорпорацией интересов Российской Федерации в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект предполагает новую систему предоставления прав пользования недрами на континентальном шельфе России в Арктике и на Дальнем Востоке, а также введение новой системы разовых платежей за такое пользование.

В том числе предусматривается допуск частных инвесторов, соответствующих установленным требованиям, к участию в проектах по освоению месторождений на условиях вхождения в консорциумы с участием госкорпорации, добавляется в пояснительной записке.