ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.

"Я подпишу нашу очень крупную и всеобъемлющую первую часть торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. Там будут присутствовать высокопоставленные представители Китая", — написал он во вторник в Twitter.

После этого, по словам Трампа, он "в более позднюю дату" отправится в Пекин, где начнутся переговоры по второй части договоренностей.