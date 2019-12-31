МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в декабре опустился до 126,5 пункта с пересмотренного показателя ноября в 126,8 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 128,2 пункта с первоначального значения ноября в 125,5 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в декабре снизился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя ноября в 100,3 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 97,9 пункта.

Индекс экономических условий в отчетном месяце поднялся до 170 пунктов с пересмотренного ноябрьского значения в 166,6 пункта. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 166,9 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.