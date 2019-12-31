МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Росстат улучшил оценку по росту ВВП России по итогам 2018 года до 2,5% с 2,3%, следует из материалов на сайте ведомства.

Кроме того, Росстат пересмотрел данные по росту ВВП РФ в 2017 году в сторону улучшения — с 1,6% до 1,8%.

В начале февраля Росстат оценил рост ВВП РФ в 2018 году в 2,3%, что было выше прогноза Минэкономразвития по росту ВВП в 2018 году на 0,3%.

Ранее Росстат оценивал рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года на уровне 0,5%, во втором квартале — на 0,9%, в третьем квартале — на 1,7%.