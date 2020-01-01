МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Российские кредитные организации с 1 января обязаны предоставлять в Банк России информацию о долговой нагрузке граждан.

При этом такую информацию должны предоставлять банки, у которых величина задолженности по кредитам физлиц превышает 60 миллиардов рублей.

Кроме того, регулятор ввел для кредитных организаций с 1 января требование предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность в Банк России, а не в его территориальные учреждения, которые осуществляли надзор за деятельностью банков.

Банк России не раз заявлял, что обеспокоен высокими темпами необеспеченного потребкредитования в стране, хотя и не видит каких-либо рисков для финансовой стабильности. При этом ЦБ в течение последних двух лет четыре раза ужесточал требования к банкам по выдаче кредитов в данном сегменте, однако это не дало желаемого эффекта. Решение проблемы закредитованности населения регулятор нашел в показателе долговой нагрузки.

С 1 октября 2019 года банки и микрофинансовые организации при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.

Данная мера уже помогла немного затормозить рост необеспеченных потребкредитов: по итогам октября 2019 года темпы роста замедлились до 1,3% с 1,7% в сентябре. За 10 месяцев прошлого года прирост составил 19%, что немногим ниже аналогичного периода 2018 года.